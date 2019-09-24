Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха днем составит +8..+14°C, по юго-западу страны до +16°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром 0..+3°C, днем +10..+12°C, вечером +4..+7°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 сентября»

▪ Опубликовано 24.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34125 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 сентября».