Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 сентября

24 сентября погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Ночью во многих районах заморозки 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха +1..+4°С; максимальная температура днем +8..+14°С, по юго-западу до +16°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

25 и 26 сентября погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь 26 сентября по юго-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта смещающегося с территории Польши.

25 сентября ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами температура воздуха составит +1..+6°С; максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу воздух прогреется до +16..+17°С.

26 сентября будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по юго-западу до +10°С, местами, в основном по северо-востоку, заморозки до 0..-3°С; максимальная днем +10..+16°С, в юго-западных районах +17...+18°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.