Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 сентября Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +9..+15°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +10..+12°C, вечером +5..+7°C.

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▪ Опубликовано 23.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34121 | Новости в RSS.

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