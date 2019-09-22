Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 сентября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый, местами, преимущественно по восточной половине республики, сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +9°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу. В Минске: кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +10.. +12°С, днем +14.. +16°С, вечером +7.. +9°С.

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▪ Опубликовано 22.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34120 | Новости в RSS.

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