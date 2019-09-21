Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 сентября Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +8..+14°C, по западу страны +15..+18°C. Сегодня в Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +4..+6°C, днем +7..+9°C, вечером +10..+12°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 сентября»

▪ Опубликовано 21.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34118 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 21 сентября».