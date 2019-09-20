Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 сентября

21 сентября ночью погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Ночью во многих районах заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+6°С; максимальная температура в середине дня +8..+14°С, по западу до +15..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - слабо падать.

22 сентября погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный с переходом на северный, порывистый, местами по стране, а утром и днем во многих районах Витебской и Могилевской областей сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем от +10°С по северо-востоку республики до +21°С по юго-западу.

23 сентября Беларусь окажется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, днем с переходом на восточный, умеренный, ночью в восточных районах страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, на почве и местами в воздухе, а по Витебской и Могилевской областям во многих районах заморозки до 0..-3°С; максимальная днем +9..+16°С, по юго-западу +17..+19°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.