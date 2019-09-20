Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 7,8-17°С
По состоянию на 20 сентября на реках страны почти повсеместно наблюдается небольшой (1-13 см за сутки) рост уровней воды и ровный их ход. На Западной Двине у г. Витебск улучшились условия для работы речного транспорта, здесь уровень воды превысил отметку лимитирующую судоходство.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 7,8-17°С.
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, температура воды будет понижаться.
Поделиться новостью «Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 7,8-17°С»
▪ Опубликовано 20.09.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34115
▪ Условия републикации «Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 7,8-17°С».