Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 сентября

20 сентября погоду Беларуси продолжит определять холодная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная в середине дня +7..+13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

21 сентября ночью погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки до 0..-3°С, максимальная днем от +7°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу республики.

22 сентября восточная часть страны останется в зоне атмосферного фронта, в западной части погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами, в основном по северо-восточной половине республики, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +10..+17°С, по юго-западу +18..+20°С.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.