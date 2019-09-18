Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 сентября

19 сентября погоду Беларуси будет определять холодная и неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная в середине дня +9..+15°С. Атмосферное давление будет расти.

20 сентября погоду будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +6..+13°С.

21 сентября погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по северо-восточной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Ночью в основном без осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине страны кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0..-3°С, максимальная днем от +7°С по северо-востоку республики до +17°С по юго-западу.

Внимание! В связи с угрозой заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.