Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 сентября Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, по юго-западной половине республики местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха в пределах от +9°С до +15°С. В Минске: кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +7.. +9°С, днем +11.. +13°С, вечером +7.. +9°С.

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▪ Опубликовано 18.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34105 | Новости в RSS.

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