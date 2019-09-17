Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 сентября

18 сентября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и холодная воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный до порывистого, по юго-западной половине республики местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – расти.

19-20 сентября погоду буут определять холодные неустойчивые воздушные массы и атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавского полуострова. Ожидается:

19 сентября облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +8..+15°С.

20 сентября облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, утром и днем в отдельных районах по западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, на почве местами возможны слабые заморозки до 0..-2°С, максимальная днем +6..+13°С.