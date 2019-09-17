Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 сентября. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11.. +17°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +13.. +15°С, вечером +10.. +12°С.

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▪ Опубликовано 17.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34101 | Новости в RSS.

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