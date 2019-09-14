Метеоновости

Прогноз на день 14 сентября по республике Переменная облачность. Местами, преимущественно по северной половине, кратковременные дожди, в отдельных районах по Витебской области возможны грозы. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер западный, северо-западный умеренный до порывистого, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +14.. +20 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%) . Температура воздуха утром +10.. +12 °С, днем +16.. +18 °С, вечером +11.. +13 °С.

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▪ Опубликовано 14.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34092 | Новости в RSS.

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