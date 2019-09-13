Прогноз на день 13 сентября по республике

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по северо-западу кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный до порывистого, в северо-западных районах местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +18°C по северо-западу до +27°C по юго-востоку страны. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер западный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +14.. +16°C, днем +20.. +22°C, вечером +17 ..19°C.