Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 12 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +22..+24°C, вечером +18..+20°C.

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▪ Опубликовано 12.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34079 | Новости в RSS.

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