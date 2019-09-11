Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 сентября

12 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, местами +7..+9°С, максимальная в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

13 сентября ночью республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, кратковременные дожди. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, по северо-западу республики в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, местами до +14°С; максимальная днем от +16°С по северо-западу республики до +26°С по юго-востоку.

14 сентября вслед за прохождением атмосферного фронта на территорию республики начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по юго-востоку до +14°С, максимальная днем +13..+20°С.

Внимание! В ближайшие дни по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!