Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 сентября. Теплая погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21 °С .. +27 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%) . Температура воздуха :утром +15.. +17 °С, днем +22.. +24 °С, вечером +17.. +19 °С.

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▪ Опубликовано 11.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34075 | Новости в RSS.

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