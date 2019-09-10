Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-20°С

В истекший период (6-9 сентября) на реках страны наблюдалось в основном понижение уровней воды.

По состоянию на 10 сентября почти повсеместно на реках происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, лишь на Вилии, отдельных участках Западной Двины и Немана отмечается незначительный (1-4 см за сутки) их рост.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-20°С.

До конца текущей недели на реках будет преобладать спад уровней воды, в езультате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды достигнет отметки лимитирующей судоходство.