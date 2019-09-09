Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 сентября

10 сентября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, на фоне которой будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по западу, а днем в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11 сентября большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку до +28°С.

12 сентября большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, лишь по северо-западной половине республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, только местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем в северо-западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем от +20°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку республики.

Внимание! В ближайшие дни по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!