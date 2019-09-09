Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +23 °С до +29 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +25.. +27 °С, вечером +17.. +20 °С.

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▪ Опубликовано 09.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34068 | Новости в RSS.

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