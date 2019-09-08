Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 сентября. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21.. +27 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +14.. +16 °С, днем +23.. +25 °С, вечером +16.. +18 °С.

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▪ Опубликовано 08.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34067 | Новости в RSS.

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