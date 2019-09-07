Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха от +18°C по северо-западу до +25°C по юго-востоку страны. Сегодня днем в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха утром +12..+14°C, днем около +21°C, вечером +17..+19°C.

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▪ Опубликовано 07.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34066 | Новости в RSS.

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