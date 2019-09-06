Прогноз погоды по Беларуси на день 6 сентября

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +18. °С .до +24 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13.. +15 °С, днем +20.. +22 °С, вечером +16.. +18 °С.