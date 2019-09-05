Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 сентября

6 сентября погодные условия Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в дневные часы скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем переменная облачность, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, местами +4..+6°С; максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление будет расти.

7 сентября погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, местами до +13°С; максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку до +25°С.

8 сентября скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с юга Европы, по востоку погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в западных, а днем и в центральных районах республики кратковременные дожди. Местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +16..+23°С, по востоку +24..+27°С.

Внимание! В ближайшие дни преимущественно по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!