Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 11-21°С.

В истекший период (31 августа – 4 сентября) на большинстве рек наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды достиг отметки лимитирующей судоходство.

По состоянию на 5 сентября на реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 11-21°С.

В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды понизится.