Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 11-21°С.
В истекший период (31 августа – 4 сентября) на большинстве рек наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды достиг отметки лимитирующей судоходство.
По состоянию на 5 сентября на реках отмечается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см за сутки.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах понизилась и составляет 11-21°С.
В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, температура воды понизится.
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▪ Опубликовано 05.09.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34060
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