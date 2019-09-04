5 сентября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная в середине дня +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

6 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. В ночные часы преимущественно без осадков, утром и днем местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная в середине дня +16..+23°С, по юго-востоку до +25°С.

7 сентября погодные условия в республике в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой и влажной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7 +12°С, местами до +14°С, максимальная в середине дня +17 +23°С, по юго-востоку до +25°С.

Внимание! В ближайшие дни преимущественно по юго-востоку республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!