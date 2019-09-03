Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 сентября

4 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по востоку республики сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная в середине дня +16..+22°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

5 сентября республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +18..+25°С.

6 сентября погоду в основном будет определять область повышенного давления, лишь утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем облачно с прояснениями, местами по северо-западной половине страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку +23..+25°С.

Внимание! В ближайшие дни в юго-восточных районах республики сохранится высокая пожароопасность. Будьте осторожны с огнем!