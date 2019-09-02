Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 сентября

3 сентября погоду Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, лишь восток республики ночью будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западной половине страны, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная в середине дня от +15°С по северо-западу страны до +28°С по востоку. Атмосферное давление будет расти.

4 сентября погоду в основном будет формировать область повышенного давления, и только ночью и утром на востоке республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку страны местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, по востоку до +15°С, максимальная днем +18..+24°С.

5 сентября Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +18..+25°С.

Внимание! В связи с установившейся теплой и сухой погодой в юго-восточных районах республики сохранится высокая пожароопасность. Не забывайте об этом, и будьте осторожны с огнем.