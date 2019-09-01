Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +22.. +28°C, в отдельных районах по востоку +19.. +21°C, по Брестской области местами до +30°C. в Минске: без осадков. В утренние часы в отдельных районах города слабый туман. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +22.. +24°C, вечером +18.. +20°C.

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▪ Опубликовано 01.09.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34041 | Новости в RSS.

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