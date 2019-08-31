Прогноз погоды на день 31 августа.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +22.. +27°С, по юго-западу до +29°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +16.. +18 °С, днем +24.. +26 °С, вечером +18.. +20 °С.