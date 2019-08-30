Прогноз погоды по Беларуси на 31 августа - 2 сентября

31 августа погоду Беларуси в основном будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С; максимальная в середине дня +22..+27°С, по юго-западу до +29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1-2 сентября республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. По-прежнему будет преобладать теплая без осадков погода. В ночные и утренние часы слабые туманы.

1 сентября ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

2 сентября ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +24..+31°С.