Температура воды составляет в реках 13-23 °С, в водоёмах 20-24°С

По состоянию на 30 августа на реках наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-11 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды составляет в реках 13-23 °С, в водоёмах 20-24°С.

До конца текущей недели на реках будет наблюдаться понижение уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.