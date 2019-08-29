Прогноз погоды по Беларуси на 30 августа - 1 сентября

30 августа погодные условия в нашей стране в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт.Поэтому ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, по востоку +7..+12°С, максимальная днем +21..+27°С, по западу +28..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 августа по восточной половине страны сохраниться влияние фронтального раздела, на западные регионы республики с Западной Европы распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Местами по восточной половине, кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +22..+29°С. В первый день календарной осени под защитой области повышенного атмосферно давления, сформированной в теплом воздухе, природа подарит нам комфортную летнюю погоду.

1 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабы, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +24..+31°С.