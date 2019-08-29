Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 августа Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +22.. +28°С, по юго-западу +29 ..+31°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +16.. +18 °С, днем +24.. +26 °С, вечером +18.. +20 °С.

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▪ Опубликовано 29.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34029 | Новости в RSS.

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