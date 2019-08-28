Прогноз погоды по Беларуси на 29 - 31 августа

29 августа погодные условия в нашей стране в основном будет определять западная периферия антициклона, располагающегося над центральной частью Европейской России, лишь во второй половине дня в крайних западных районах Беларуси скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преобладание малооблачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, по северо-востоку +7..+10°С; максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем начнет слабо падать.

30 августа погоду в стране будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Поэтому в Беларуси ожидается увеличение облачности. Местами, а по Минской и Витебской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +9°С по востоку до +19°С по юго-западу страны, днем +21..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

31 августа влияние фронтального раздела сохраниться по восточной половине страны, на западные регионы нашей республики распространится область повышенного атмосферного давления с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Местами по восточной половине кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов слабые туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +22..+29°С.