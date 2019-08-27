Прогноз погоды по Беларуси на 28 - 30 августа

28 августа (среда) погодные условия в Беларуси будет определять антициклон.

29-30 августа (четверг-пятница) погодные условия в нашей стране будет определять западная периферия антициклона, располагающегося над Центральной частью европейской России. В западных районах республики скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши.

28 августа ожидается небольшая облачность. Без осадков. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, местами +7..+9°С; максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу до +30°С.

29 августа преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской и Гродненской областей местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по западу до +16°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу до +29°С.

30 августа по западной половине республики местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, в западных районах до +18°С; максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу до +29°С.