Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 августа

27 августа (вторник) погодные условия в Беларуси будет определять антициклон.

28-29 августа (среда-четверг) погодные условия в нашей стране будет определять юго-западная периферия прохладного антициклона, центр которого будет смещаться с Верхней Волги на Московскую область. В юго-западных районах республики сохранится влияние теплых воздушных масс, поступающих с Западной Украины.

27 августа ожидается небольшая облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28 августа без осадков. Ветер восточной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу, максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу +28..+30°С.

29 августа без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по западу до +16°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-западу до +29°С.