Метеоновости
Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-24°C
По состоянию на 26 августа рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки отмечается на Вилии, Западной Двине на участке Улла-Полоцк, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск и Соже у г. Гомель. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Западном Буге и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-12 см.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-24°C.
В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 26.08.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34018
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