Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-24°C

По состоянию на 26 августа рост уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки отмечается на Вилии, Западной Двине на участке Улла-Полоцк, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине на участке Бобруйск – Светлогорск и Соже у г. Гомель. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Западном Буге и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-12 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 12-24°C.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, температура воды существенно не изменится.