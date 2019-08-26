Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 августа Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +23 °С до +28 °С, местами по юго-западу до +30 °С. В Минске: без осадков Температура воздуха утром +14.. +16 °С, днем +25.. +27 °С, вечером +18.. +20 °С.

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▪ Опубликовано 26.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34016 | Новости в RSS.

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