Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 августа. Малооблачная погода. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +22.. +27 °С. В Минске: без осадков Температура воздуха утром +16.. +18 °С, днем +23.. +25 °С, вечером +18.. +20 °С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 августа.»

▪ Опубликовано 25.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34014 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 августа.».