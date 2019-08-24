Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 августа Малооблачная погода. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +21… +27°С. В Минске: без осадков Температура воздуха утром +12.. +15 °С, днем +23.. +25 °С, вечером +17.. +20 °С.

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▪ Опубликовано 24.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34013 | Новости в RSS.

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