Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 августа

21 августа погодные условия по северо-западной половине Беларуси будут определять активные фронтальные разделы, по юго-восточной половине страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в очень теплом воздухе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине дожди, грозы, местами сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем от +18°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

22 августа ночью и утром погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с нашей территории на Верхнюю Волгу; днем с Западной Европы на территорию Беларуси начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ожидается уменьшение облачности. Ночью местами, днем в отдельных районах по юго-востоку страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14°С, по юго-востоку +15..+17°С, днем +18..+25°С.

23 августа под защитой области повышенного атмосферного давления в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +7..+14°С, днем +19..+26°С.