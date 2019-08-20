Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-23°C

В истекший период (14-19 августа) на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, в результате чего на Березине у г. Светлогорск улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 20 августа на реках отмечается в основном рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см, обусловленный выпадением осадков.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-23°C.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться рост уровней воды, температура воды существенно не изменится.