Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

По республике: 21 августа (среда) по северо-западной половине республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. По Минску: В дневные часы 21 августа (среда) ожидается гроза, местами по городу сильные ливни, при грозе в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.