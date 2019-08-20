Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 20 августа
Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +22.. +28°C, по юго-востоку +29.. +31°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), гроза. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозе порывистый, в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха утром +18.. +20°C, днем +24..+26°C, вечером +19.. +21°C.
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▪ Опубликовано 20.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33993 | Новости в RSS.
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