Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 августа

20 августа погоду Беларуси будут определять активные фронтальные разделы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северный, умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, по юго-западу до +21°С; максимальная в середине дня +22..+28°С, по юго-востоку +29..+31°С. Атмосферное давление будет расти.

21 августа в основном сохранится влияние контрастного фронтального раздела. Ночью местами, днем преимущественно в северо-западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем по северо-западу ркспублики в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем от +18°С по северо-западу страны до +31°С по юго-востоку.

22 августа ночью и утром погоду по-прежнему будет определять фронтальный раздел, днем с Западной Европы на территорию Беларуси начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ночью местами, днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +18..+24°С, по крайнему юго-востоку +25..+29°С.