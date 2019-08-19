 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  20 августа (вторник) ночью по северо-западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С. 20 августа в Минске ожидаются грозы, днем при грозах в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 19.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33990

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