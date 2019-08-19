Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

20 августа (вторник) ночью по северо-западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С. 20 августа в Минске ожидаются грозы, днем при грозах в отдельных районах города шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.