Прогноз погоды по Беларуси на день 19 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +24°С до +29°С, по юго-западу местами +30.. +31°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность 10-15%). Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +26.. +28 °С, вечером +20.. +22 °С.