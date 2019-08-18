Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 августа. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку Могилевской области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +20 +26°С. В Минске: без осадков.Температура воздуха утром +12.. +14 °С, днем +21.. +23 °С, вечером +16.. +18 °С.

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▪ Опубликовано 18.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33987 | Новости в RSS.

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