Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 августа. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +19.. +25°С, по юго-востоку +16.. +18°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13.. +15 °С, днем +21.. +23 °С, вечером +16.. +18 °С.

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▪ Опубликовано 17.08.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33986 | Новости в RSS.

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